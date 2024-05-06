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        Muş'ta bu yıl etkili olan yağışlar tarımsal ürünlerde verim beklentisini yükseltti

        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Muş'ta, bu yıl etkili olan yağışlar ekimi yapılan tarımsal ürünlerde verim beklentisini yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:08
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        Muş'ta bu yıl etkili olan yağışlar tarımsal ürünlerde verim beklentisini yükseltti
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        Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Muş'ta, bu yıl etkili olan yağışlar ekimi yapılan tarımsal ürünlerde verim beklentisini yükseltti.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, AA muhabirine, Muş'un Türkiye'nin üçüncü büyük ovasına sahip olduğunu belirtti.

        Yemeklik baklagiller, yem, kaba yem, tahıl, endüstriyel, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışma yaptıklarını dile getiren Karadağ, kentte 140 bin hektar alanda buğday, 34 bin hektar alanda arpa, 12 bin hektar alanda şeker pancarı, 3 bin hektar alanda silajlık mısır ve 57 bin hektar alanda yem bitkisi tarımının yapıldığını söyledi.

        Kentte son dönemlerdeki yağışların bitkisel üretim açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Karadağ, şunları kaydetti:

        "Mart ve nisan aylarında muhteşem bir yağış düştü. Muş'ta kuraklık şu anda gözükmüyor. Yağışlar neden önemli, çünkü su, gelişme döneminde bitkinin büyümesini çok etkiliyor. Yağışın süresi ve kalitesi de önem arz ediyor. Eğer sürekli sağanak yağış meydana gelirse toprak şişiyor ve şişen toprak da suyu emmediği için yüzey akışı diye tabir ettiğimiz erozyonun meydana gelmesine vesile oluyor. Muş'ta mart ve nisan aylarındaki yavaş, hafif ve sürekli yağışlardan dolayı topraklarımızda böyle bir durum söz konusu olmadı."

        - "Ciddi anlamda bir verim artışı öngörmekteyiz"

        Tahıl, arpa, buğday, çavdar, yonca, korunga gibi bitkilerde tohum çimlenmesi ve gelişmesi açısından yağışların önemli olduğunu belirten Karadağ, "Geçen yıl ciddi anlamda kuraklık vardı. Bu yıl yağışların yavaş, düzenli ve sürekli olması sayesinde özellikle tahıl, buğday, çavdar, yulaf ve arpa başta olmak üzere yem bitkileri ve ot üretiminde ciddi anlamda bir verim artışı öngörmekteyiz. Yağışların çiftçilerimizin yüzünü ziyadesiyle güldüreceği kanaatindeyim. Muş bölgesinde bizim için ilaç hükmünde bir yağış oldu. Hayvancılıkla uğraşılan bir tesiste yapılan masrafların yüzde 70'ten fazlasını yem giderleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla son dönemlerde düzenli yağışların oluşu, ot veriminin artışına da bir fayda sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Bu yıl iyi verim alacağız"

        Alazlı köyünde yaşayan çiftçilerden Engin Çoban da köyde 130 dönüm alana buğday ektiğini belirtti.

        Tarlada traktörle ilaçlama yaptığını söyleyen Çoban, "Yağıştan dolayı buğdayımızın verimi güzel görünüyor. Bu yıl sezondan umutluyuz. Buğdayın boyu şu an için çok ideal. Bu yıl iyi verim alacağız. Buna inanıyoruz. Ayrıca 80 dönüm alana da pancar ekeceğim. Dedemizden kalan çiftçilik mesleğini sürdürüyoruz." dedi.

        Çiftçilerden Cuma Öztürk ise 3 kardeşiyle 50 dönüm alana buğday ektiğini bildirerek, yağışların etkisiyle geçen yıllara göre buğday bitkisinin bu yıl daha iyi geliştiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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