Malazgirt'teki çocuklara ayakkabı ve oyuncak hediye ettiler

Tüm Çocukların Derneği, Muş'un Malazgirt ilçesinde 300 öğrenciye oyuncak ve ayakkabı hediye etti.

Dernek Başkanı olan sınıf öğretmeni Yusuf Tümay ve üyeler, ilçedeki Aynalıhoca ve Hasretpınar köylerini ziyaret ederek 150 öğrenciye hediyelerini dağıttı.

Daha sonra kent merkezindeki Aile Destek Merkezi ve Empati Rehabilitasyon Merkezine geçen Tümay ve beraberindekiler, çocuklara oyuncak verdi, düzenledikleri etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Öğrencilere ulaşmak için köy köy gezdiklerini belirten Tümay, her hafta bir kente gittiklerini söyledi.

Geçen yıl 13 bin çocuğa ulaştıklarını dile getiren Tümay, "Malazgirt ilçemizde Aynalıhoca ve Hasretpınar köylerinde 150 çocuğumuza hediyeler getirdik. Ayrıca ilçe merkezimizde eğitim gören özel çocuklarımız ve kreşteki 150 çocuğumuza hediyeler dağıttık. Bir çocuk gülsün, dünya değişsin diye yola çıktık. Bizim amacımız çocuklara yardım etmek değil, onları mutlu etmek." diye konuştu.

Gruba eşlik eden Bir Umutta Sen Ol Derneği Başkanı Hasan Başaran ise "Kardeş derneğimiz bizi kırmadı, davetimiz üzerine ilçemize geldi. Öğrencilere hediyeler getirdiler. Hepsine teşekkür ederim." dedi.