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        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:44
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        Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor
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        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden DEM Parti'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, teslim olmalarını istedikleri çocuklarına seslerini duyurmaya çalışıyor.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

        Oğlunun 2016'da Bursa'da kandırılarak götürüldüğünü belirten Koçhan, "Oğlum Ersin, beni duyuyorsan gel. Her zaman yanımda bir eksiklik görüyorum. Dağda, taşta dolanmakla bir yere varılmaz. Gel devlete teslim ol. DEM Parti'den ve PKK'dan oğlumu istiyorum. Onların çocukları olsa kabul ederler mi? 8 yıldır oğlumdan haber alamıyorum." diye konuştu.

        DEM Parti ve PKK'dan korkmadıklarını ifade eden anne Gülbahar Teker ise "Yıllardır burada nöbet tutuyoruz. Oğlumu istiyorum. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Hiçbirinden korkmuyoruz ve eylemimize devam edeceğiz. Anneler ve babalar artık ağlamasın. Herkesin bize destek vermesini istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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