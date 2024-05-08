Muş'ta durdurulan 2 araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan 2 araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve sevki yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen otomobil ve kamyonet ekiplerce durduruldu.

Narkotik madde arama köpeği "Thor" ile yapılan aramalarda 1 kilo 53 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 400 gram skunk, AK-47 piyade tüfeği, 2 şarjör ve 7,62 milimetre çapında 4 fişek ele geçirildi.