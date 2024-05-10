Van ve çevre illerde eğitim sendikaları İstanbul'da okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki eğitim sendikaları, İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Van'da görev yapan öğretmen ve idareciler, öğretmenlere yönelik şiddeti kınamak amacıyla Valilik önünde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, burada yaptığı açıklamada, bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Sendika olarak, geçen yıl hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin tartışmalar sırasında şiddete yönelik düzenlemeyi talep ettiklerini belirten Uca, şunları kaydetti: "Son olarak şahit olduğumuz vahim olay bizlere gösterdi ki eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak, şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Eğitimci şiddeti önleyendir, şiddete maruz kalan olmamalıdır. Eğitimci yol gösterendir, kendisine yol gösterilmemelidir. Eğitimci güvenilirdir, kendisine güvence verilmelidir. Artık kınama değil, yasal güvence istiyoruz."

- Bitlis Bitlis'te Mevlana Parkı'nda toplanan öğretmenler ve idareciler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Cabir Durak, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını protesto ettiklerini dile getirdi. Durak, eğitim çalışanlarına karşı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasını beklediklerini ifade etti. - Hakkari Hakkari'de Pehlivan Mahallesi'ndeki sendika binası önünde toplanan öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Nihat Gür, kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkati çekmek için bir araya geldiklerini vurguladı.