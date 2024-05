Van ve çevre illerde AK Parti Kadın Kolları üyeleri, Filistinli anneler için toplandı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlıklarınca, yaşam hakları ellerinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

Van'da Millet Bahçesi'nde bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, Gazze'de 9 bin kadının öldüğünü söyledi.

Gazze'deki annelerin günlerdir ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü, öksüzlerin ve evladını kaybeden annelerin de ağır imtihanı. Biz, bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecekleri bir lokma ekmeği bekliyor. Gazzeli kadınlar çocukları için hayata tutunuyor. 2 çocuğu şehit edilen Gazzeli kadın soruyor ya 'Hasan ve Bera'nın suçları neydi? Ne günah işlediler? Kalbi Gazzeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek."

- Hakkari

Hakkari'de de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Park'ta bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazzeli annelerin büyük zorluklar yaşadığını ifade etti.

Ertuş, şöyle devam etti:

"Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cenazeleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum, her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir."