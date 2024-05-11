Muş Valisi Çakır'dan anneler günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, anneler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen annelerin, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirten Çakır, dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin, yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle insanların hayatına ışık tuttuğunu vurguladı.

Annelerin vazgeçilmez değerleri ve hayat zenginlikleri olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti: