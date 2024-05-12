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        Muş'ta sağanak sonrası bozulan köy yolları onarılıyor

        Muş'ta etkili olan yağış sonrası hasar gören köy yollarında yenileme çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:38
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        Muş'ta sağanak sonrası bozulan köy yolları onarılıyor
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        Muş'ta etkili olan yağış sonrası hasar gören köy yollarında yenileme çalışması yapılıyor.

        Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından, merkeze bağlı 5 köy yolunda parçalanma ve çökmeler meydana geldi.

        Yağışın ardından İl Özel İdaresi ekipleri, hasar oluşan yollarda onarım çalışması başlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yağıştan zarar gören yolları onardıklarını söyledi.

        Yentür, "Bazı köy yollardaki menfez ile asfalt hasar gördü. Ekiplerimiz iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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