Muş'ta sağanak sonrası bozulan köy yolları onarılıyor

Yentür, "Bazı köy yollardaki menfez ile asfalt hasar gördü. Ekiplerimiz iş makinelerinin yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden sağanağın ardından, merkeze bağlı 5 köy yolunda parçalanma ve çökmeler meydana geldi.

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