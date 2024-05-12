Sevgi hemşire gittiği köylerde vatandaşların gönlüne dokunuyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta görev yapan hemşire Sevgi Yıldız, 9 yıldır mobil sağlık hizmeti kapsamında gittiği köylerde kurduğu sıcak ilişkiler, güler yüzü ve yardımseverliğiyle insanların gönlüne dokunuyor.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Mercimekkale köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nde 9 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Yıldız, sorumluluk bölgesindeki 8 köy ve 2 mezrada yaşayanlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

Merkeze gelen hastalarla da yakından ilgilenen Yıldız, haftanın belirli günleri kilometrelerce yol giderek gebe takibini, çocukların aşı ve kontrollerini yapıyor.

Zorlu hava şartlarında bile mobil sağlık hizmetini aksatmamaya önem verdiklerini belirten Yıldız, "Mobil hizmette aile planlaması, gebe, çocuk ve aşı takipleri yapmaktayız. Bazen pansuman ve enjeksiyonu olan hastalarımız bulunuyor. Onların da mümkün mertebe tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Sorumluluk bölgesindeki köylerimiz kilometrelerce uzaklıkta olmasına rağmen elimizden geldiğince sağlık hizmetlerimizi kapı kapı gezerek yapıyoruz. Bir hemşire olarak hastaları sağlığına kavuşturmak bizi gerçekten memnun ediyor." diye konuştu.

- "Hastalarımıza zaman zaman eğitim de veriyoruz"

Yıldız, hemşirelik mesleğinin kutsallığına inandığını ve işini büyük bir aşkla yaptığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşire olarak değil, daha çok bir abla, kardeş veya onlardan biriymiş gibi davranıyoruz. Hastaların güler yüzü ve onların hayır duasını aldığımızda daha da mutlu oluyoruz. Hastalarımızdan olumlu geri bildirimler bizi mesleğimize daha çok bağlıyor. Aile Sağlığı Merkezimize yaklaşık 4 bin kişi kayıtlı. Gün içinde merkezimizde de sağlık hizmetini yürütüyoruz. Hastalarımıza zaman zaman eğitim veriyoruz. Uzun süredir köylerde aktif çalıştığım için köy sakinleriyle bir hemşire, bir çalışan olarak değil de aileden biriymişiz gibi bir muhabbetimiz var. Aynı şekilde hastaların da bize karşı bir memnuniyet oluşturduğunu düşünüyorum. Bu da bizi mutlu ediyor."