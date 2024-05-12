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        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:31
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        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Muş'un Varto ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ferit Kondur (42) idaresindeki 01 ZL 765 plakalı otomobil, Varto-Erzurum kara yolunun Güzelkent köyü mevkisinde Yaşar Havuz yönetimindeki 53 DE 049 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Eyyüp Arme, Tevfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kondur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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