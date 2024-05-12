Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kondur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Eyyüp Arme, Tevfik Arme ve Veysel Mert Arme yaralandı.

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