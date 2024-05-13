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        Muş'ta öğrenciler ziyaret ettikleri müzedeki eserleri resmetti

        Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kentteki müzeyi ziyaret ederek sergilenen eserleri resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:41
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        Muş'ta öğrenciler ziyaret ettikleri müzedeki eserleri resmetti
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        Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, kentteki müzeyi ziyaret ederek sergilenen eserleri resmetti.

        Okulun resim bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle farklı çağlara ait eserlerin sergilendiği Muş Müzesi'ni gezdi.

        Eserler hakkında görevlilerden bilgi alan öğrenciler, daha sonra kara kalem çalışmasıyla bunların resimlerini çizdi.

        Okulun Medeniyet ve Değerler Kulübü Başkanı 12. sınıf öğrencisi Polat Doğun, AA muhabirine, arkadaşlarının hem tarihi hem turistik anlamda birçok konuya hakim olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Müzede gördükleri eserleri kara kalem tekniğiyle resmettiklerini belirten Doğun, "Bu tarihi eserlerin resimlerini, okulumuzun dergisinde katalog haline getirerek sergilemeyi planlıyoruz. Kulübümüzün düzenlediği etkinlikler kapsamında ilk kez müzeyi gezdik ve çok güzel tarihi esirleri görme fırsatı yakaladık. Bu proje hem Muş'taki tarihi alanların tanıtılmasına hem de öğrencilerimizin sanatsal gelişimlerine katkı sunacak." diye konuştu.

        Öğrencilerden Süphan Ertakuş ise daha çok Tunç Çağı ve Urartu dönemine ait eserler gördüklerini dile getirerek, "Çok ilgi çekici ve Muş kültürünü yansıtan eserler var. Bizim için çok faydalı bir program olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Nazlıcan Öpen de müzeyi ilk kez gezdiğini, eserlerle ilgili önemli bilgiler aldıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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