Muş'ta "Filistin Günleri" programı başladı

Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin Günleri" programı başladı.

Kampüs alanındaki 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının her yönüyle ele alınması amacıyla organize edilen programın açılışında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyayı etkileyen ve insanların sınavdan geçtiği bir dönemi yaşadıklarını söyledi.

İnsanlığın son yüzyılda görmediği büyük bir soykırımın ve zulmün yaşandığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

Kampüste Gazze Dayanışma Çadırı kurduklarını dile getiren Alican, şunları kaydetti:

"Basın açıklamaları ve yürüyüşler yaptık. Gazze'yi sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Özellikle öğrenci arkadaşlarımdan rica ediyorum, mümkün mertebe bu programlara katılsınlar. Kudüs yalnızca bir şehir, büyük semavi dinin mensupları tarafından kutsal addedilen mübarek bir makam ya da dünyanın gözleri önünde insanlığın katledildiği bir cinayet mahalli değildir. Kudüs aynı zamanda şaşkın, kimliğini, kişiliğini ve tarihini yitirmiş 20. yüzyıl Müslümanının cenazesinin kaldırıldığı musalla taşıdır. Kudüs, her dinden, her dilden, her milletten insanın sigaya çekildiği bir mahşer meydanıdır, geçer not alabilmek için muhakkak cevaplanması gereken bir ebediyet imtihanı sorusudur. Kudüs bir tavırdır.