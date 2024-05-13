Muş'ta etkili olan kar ve tipi köy yolunda ulaşımı aksattı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

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