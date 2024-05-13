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        Muş'ta etkili olan kar ve tipi köy yolunda ulaşımı aksattı

        Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:26
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        Muş'ta etkili olan kar ve tipi köy yolunda ulaşımı aksattı
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        Muş'ta dün gece yüksek kesimlerde görülen kar ve tipi, köy yolunda ulaşımı aksattı.

        İl Özel İdaresinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün gece saatlerinde 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup köy yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

        Üçevler köyünden Muş merkeze gelen minibüsteki 6 kişi, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendiren İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açarak minibüsün yola devam etmesini sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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