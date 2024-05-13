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        Muş'ta çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağını AFAD ekipleri çıkardı

        Muş'un Korkut ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağı, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:55
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        Muş'ta çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağını AFAD ekipleri çıkardı
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        Muş'un Korkut ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağı, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

        İlçe merkezinde Münevver Aldağ, boştaki kapı kilidi kapağıyla oynarken parmağını sıkıştırdı.

        Kapağı çıkaramayan aile bireyleri çocuğu, Korkut Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

        Burada yapılan müdahalede de kapak çıkarılamayınca AFAD'dan yardım istendi.

        Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, kapağı keserek çocuğun parmağından çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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