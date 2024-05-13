Muş'ta çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağını AFAD ekipleri çıkardı
Muş'un Korkut ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağı, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
Muş'un Korkut ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan kapı kilidi kapağı, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
İlçe merkezinde Münevver Aldağ, boştaki kapı kilidi kapağıyla oynarken parmağını sıkıştırdı.
Kapağı çıkaramayan aile bireyleri çocuğu, Korkut Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.
Burada yapılan müdahalede de kapak çıkarılamayınca AFAD'dan yardım istendi.
Bunun üzerine hastaneye giden ekipler, kapağı keserek çocuğun parmağından çıkardı.
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