Muş'ta engellilere yönelik iki kursun açılışı yapıldı

Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle engellilere yönelik iki kursun açılışı gerçekleştirildi.

Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneğinde açılan "Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu"na 20 engelli kayıt yaptırdı.

Kursların açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kursların yaklaşık 6 ay süreceğini ve yüzde 60 istihdam garantili olacağını söyledi.

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin istihdamını gerçekleştireceklerini belirten Çakır, "Kurs faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Engelli ailelerimizin bu kurslar vasıtasıyla daha güçlü şekilde hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlayacağız ve özgüvenlerini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Kursların açılışında emeği geçen başta dernek başkanımız ve diğer kursiyer aileler olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.