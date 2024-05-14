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        Muş'ta engellilere yönelik iki kursun açılışı yapıldı

        Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle engellilere yönelik iki kursun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:11
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        Muş'ta engellilere yönelik iki kursun açılışı yapıldı
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        Muş Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Derneği ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü iş birliğiyle engellilere yönelik iki kursun açılışı gerçekleştirildi.

        Vadi Park'taki Muş Engelliler Derneğinde açılan "Bilgisayar Destekli Muhasebe Kursu" ve "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Kursu"na 20 engelli kayıt yaptırdı.

        Kursların açılış programına katılan Muş Valisi Avni Çakır, kursların yaklaşık 6 ay süreceğini ve yüzde 60 istihdam garantili olacağını söyledi.

        Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin istihdamını gerçekleştireceklerini belirten Çakır, "Kurs faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Engelli ailelerimizin bu kurslar vasıtasıyla daha güçlü şekilde hayatlarını idame ettirebilmelerini sağlayacağız ve özgüvenlerini çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Kursların açılışında emeği geçen başta dernek başkanımız ve diğer kursiyer aileler olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Muş Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise desteklerinden dolayı Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti.

        Törene, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, kurum amirleri ve engelliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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