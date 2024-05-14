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        Muş'ta düzenlenen "Filistin Günleri" programı devam ediyor

        Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin Günleri" programı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:51
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        Muş'ta düzenlenen "Filistin Günleri" programı devam ediyor
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        Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin Günleri" programı sürüyor.

        Kampüs alanındaki 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden programın ikinci gününde sunumlar yapıldı.

        Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Altunç, "Filistinli Direniş Yapıları" ile ilgili yaptığı konuşmada, İsrail ve Filistin'in yıllar içinde değişen sınırları konusuna değindi.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan katliamın herkesin gündeminde olduğunu söyledi.

        Dünyanın dört bir tarafında Gazze'de katliam yapan İsrail'in lanetlendiğini ifade eden Alican, şöyle konuştu:

        "Biz üniversite olarak bütün eylemlere dahil olduk. Gazze ile alakalı tepkileri ortaya koyuyoruz ama maalesef şöyle bir problem var. Gazze'nin coğrafyasını, İsrail'in coğrafyasını, Filistin'in siyasi durumunu, kültürel ekonomik durumunu çok az biliyoruz. Bütün bunları konuşabileceğimiz geniş kapsamlı bir program yaptık. Bu kapsamda üniversitemizde 40 konuşmacının katıldığı programı düzenledik. Programımız cuma gününe kadar devam edecek. Yoğun bir ilgi var. Hepimiz konuşmacıları dinliyoruz, notlarımızı alıyoruz."

        Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz da Gazze'deki insanlık dramına karşı üniversite olarak ilk günden beri tepki gösterdiklerini belirtti.

        Bu farkındalıkla öğrencilerde Filistin bilincini oluşturmak, insanlığa karşı duyarlı bir nesil yetiştirmek istediklerini vurgulayan Kaymaz, "Filistin bir davadır. Oradaki mazlum insanların davasına Muş'tan destek vermemiz önemlidir. 21. yüzyılda gerçekleşen bu katliama karşı öğrencilerimizin duyarlılığını artırmak adına rektörlüğümüz öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışma çok önem arz etmektedir." dedi.

        Öğrencilerden Songül Yarçin ise programın düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bazı insanlar Filistin davası ve meselesi nedir? Bunu bilmiyorlar. Neyi savunacaklarını bilmiyorlar. Bu noktada bu günlerin düzenlenmesi, farklı hocaların kendi alanlarında Filistin'i kendi bakış açılarıyla değerlendirmeleri güzel oldu. Bu tür günlerin diğer üniversitelerde de düzenlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

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