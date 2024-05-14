Muş-Varto yolunda heyelan nedeniyle biriken toprak yığını temizlendi
Muş-Varto kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle biriken toprak yığını ekiplerce temizlendi.
Muş-Varto kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle biriken toprak yığını ekiplerce temizlendi.
Kentte 2 gündür etkili olan yağışların ardından Muş-Varto kara yolunun Tepe köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Bir süre trafik tek yönlü ulaşımın sağlandığı yolda, Karayolları 113. Muş Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.
Yolda biriken toprak yığınını temizleyen ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye uyarı levhası bıraktı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.