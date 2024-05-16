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        Muş'ta "Gastronomi Günleri" programı sona erdi

        Muş Alparslan Üniversitesi ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Muş Gastronomi Günleri" programı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:27
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        Muş'ta "Gastronomi Günleri" programı sona erdi
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        Muş Alparslan Üniversitesi ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen "Muş Gastronomi Günleri" programı sona erdi.

        Üniversite kampüsündeki tesislerde düzenlenen gala programına Muş Valisi Avni Çakır, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Aşçılık Milli Takımı şefleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Vali Çakır, kentin sahip olduğu yöresel lezzetleriyle, el değmemiş doğasıyla ülkenin müstesna illerinden biri olduğunu söyledi.

        Muş'un yöresel mutfağı ve gastronomisiyle de ön plana çıktığını ifade eden Çakır, "Bugün, ilimizin sahip olduğu değerleri, zenginlikleri, akademisyenlerimizle, gastronomi uzmanlarıyla, yazarlarıyla tekrar gözden geçirdik. Gençlerimize yöresel ürünlerimizi tanıtmak maksadıyla üniversitemiz ve Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün iş birliğinde Valiliğimizin desteğiyle 2 gün süren etkinlik düzenlendi." diye konuştu.

        Kentin sahip olduğu yemek kültürü ve doğal lezzetleriyle bölgede birçok ilden önde olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu anlamda akademisyenlerimizin yaptığı çalışmalarda 102 yemeğimiz ortaya çıktı. Bunlar kitaplaştırıldı ve gastronomideki zenginlik hazinemize dahil oldu. Aslında görüyoruz ki gençlerimiz bu yöresel tatların tam farkında değil. Aynı zamanda bazı ufak dokunuşlarla bunların sunumları, lezzetleri ya da ticari potansiyeli artırılabilir. Bu anlamda akademisyenlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu kapsamdaki bu çalışma da çok farklı bakış açıları getirdi. Gençlerimizin, buradaki aşçılarımızın, bu işle uğraşan insanlarımızın ufkunu açtı. Yeni lezzetler, farklı yaklaşımlar ortaya sundu ve bu anlamda çok faydalı oldu."

        Muş'ta bir taraftan doğa turizmini geliştirmeye, bir yandan da gastronomisini geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Çakır, "Bundan sonra, tüm paydaşlar olarak bu tür etkinlikleri daha büyük çaplarda düzenlenmeye gayret edeceğiz. Ülkemizin çok değişik yörelerinden bu konudaki çok farklı gastronomi uzmanları, yazarlarıyla zenginliklerimizi buluşturarak Muş'umuza katkı sağlayacağız." dedi.

        Program, yapılan yöresel yemeklerin ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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