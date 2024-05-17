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        Bulanık'ta 105 akademisyenin katılımıyla sempozyum düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:00
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        Bulanık'ta 105 akademisyenin katılımıyla sempozyum düzenlendi
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        MUŞ(AA- Muş'un Bulanık ilçesinde 105 akademisyenin katılımıyla "Bulanık Sempozyumu" gerçekleştirildi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksek Okulu ve Kaymakamlık tarafından Gençlik Merkezinde düzenlenen sempozyumda ilçenin tarihi, eğitimi, coğrafyası, kültürü ve sosyal hizmet konuları konuşuldu.

        Sempozyumun açılışında konuşan Bulanık Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, tarihi, toplumsal değerleri ve doğasıyla Bulanık'ta ilk kez çok sayıda bilim insanını ağırladıklarını söyledi.

        Sempozyumda ilçeyi her yönüyle ele alacaklarını anlatan Yuca, "Bugün Bulanık için bir ilk olan bu nitelikli sempozyumda birçok bilim adamı, araştırmacı ve yazarlarımız, tarihi, edebi, kültürel, ekonomik ve coğrafi birçok zenginlikleri barındıran ilçeyi her yönüyle anlatacaklar ve aydınlatıp tanıtacaklar. Sempozyum vesilesiyle ilçemiz, ilk kez çok sayıda bilim insanını, yazar ve araştırmacıyı ağırlamanın sevincini yaşamakta. Uzun yıllar ilim, kültür, spor ve eğitim imkanlarından kısmen mahrum kalmış bu topraklar için son yıllardaki güzel ve nitelikli yatırımlar ile bugünkü bu manzara, makus bir talihin geride kaldığının göstergesi." diye konuştu.

        Oturumlarla devam eden sempozyuma Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

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