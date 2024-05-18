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        Muş'ta Gençlik Yürüyüşü etkinliği düzenlendi

        Muş'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 18:33 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:33
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        Muş'ta Gençlik Yürüyüşü etkinliği düzenlendi
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        Muş'ta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

        Tarih Murat Köprüsü'nün bir araya gelen Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, vatandaşlar, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

        Burada müzik eşliğinde halay çeken katılımcılar ve oyunlar oynayan katılımcılar, gerçekleştirilen etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı.

        Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bine yakın gencin katılımıyla güzel havada 3 kilometre yürüyüş yaptıklarını söyledi.

        Muş'ta gençlerin sporla, doğayla, kütüphaneyle, sanatla daha çok buluşmasını hedeflediklerini belirten Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve üniversite ile bu konuda çalışma yürüttüklerini ifade etti.

        Gençlik Yürüyüşü'nün çok güzel bir ortamda geçtiğini dile getiren Çakır, şöyle konuştu:

        "Muş'un en güzel noktalarının birindeyiz. Bine yakın gencimizin katılımıyla, güzel bir havada, yaklaşık 3 kilometrelik parkurda yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yarın da inşallah hep beraber, coşkuyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutlayacağız. Muş'ta gençliğimizin daha çok sporla, daha çok doğayla, daha çok böyle kütüphaneyle, eğlenceyle, buluşması noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun işbirliği içindeyiz. Bu etkinlik de onlardan bir tanesi."

        Yürüyüşün sona erdiği noktada gençlerle halay çeken Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, ise "Gençlerimize ortak olmak beni çok mutlu etti. Gençlerimizle halay çektik, güzel bir gün geçirdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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