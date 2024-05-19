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        Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:57
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        Malazgirt'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, belediye otoparkında devam etti.

        Öğrencilerin şiir okuduğu ve gösteriler sunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Katılımcılar, törenin ardından Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde bayrak yürüyüşü yaptı.

        Programa Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci, Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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