Bulanık'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Bulanık Spor Salonu'nda devam etti.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ocak, "Bize bu coşkuyu yaşatan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Atatürk, Cumhuriyet'in muhafazası ve savunulması görevini inandığı ve güvendiği gençliğe vermiştir. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.