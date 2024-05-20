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        Muş'ta köpeklerin saldırdığı 80 yaşındaki kadın yaşadığı korkuyu unutamıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde geçen yıl köpeklerin saldırısında yaralanan 80 yaşındaki Medine Kızıltaş, o günden bu yana evden çıkarken büyük tedirginlik yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:07
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        Muş'ta köpeklerin saldırdığı 80 yaşındaki kadın yaşadığı korkuyu unutamıyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Varto ilçesinde geçen yıl köpeklerin saldırısında yaralanan 80 yaşındaki Medine Kızıltaş, o günden bu yana evden çıkarken büyük tedirginlik yaşıyor.

        Yukarıalagöz Mahallesi'nde tek başına yaşayan Kızıltaş, geçen yıl 12 Aralık'ta komşusuna giderken yolda 5 köpeğin saldırısına uğradı.

        Saldırıda el ve bacaklarından yaralanarak tedavi altına alınan Kızıltaş, yaşadığı korkuyu unutamıyor.

        O günden bu yana soba külünü boşatmak için bile evden çıkmaya korkan Kızıltaş, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyor.

        Kızıltaş, AA muhabirine, komşusuna gitmek için evden çıktığı sırada 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

        Almanya'da yaşayan oğluyla görüntülü konuşmak için komşunun evine gittiğini anlatan Kızıltaş, şöyle konuştu:

        "Yolda yürürken 5 köpek bir anda saldırdı. Ben de evin bahçesinin tellerine tutundum. Bu sırada parmaklarım kesildi. Bir parmağım kemiğe dayanmıştı. Köpekler üzerimdeki elbiseleri de parçaladı. Komşular ve oğlum son anda yardımıma yetişti. Komşular ambulansı aradı. Sağlık görevlileri gelip beni alarak Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı, orada tedavi oldum. İyileştikten sonra evime döndüm. Mahallede çok köpek var. Akşam evden çıkamıyorum. Komşuların evine korkarak gidiyorum. Burada daha önce de bana köpek saldırdı. O zaman oğlum yetişti, bırakmadı."

        - "Evden çıkamıyorum"

        Kızıltaş, olayın olduğu günü unutamadığını belirterek, "Köpekler herkese, okula gelen çocuklara da saldırıyor. Aileler çocuklarını okula götürüyor. Köpek saldırısında Allah beni korudu. Doktorlar yaralarıma 6 demir kanca attı. Kolay bir şey değil. Evde tek başıma yaşıyorum. Köpeklerin korkusundan sobanın külünü dışarıya dökemiyorum. Yetkililerden köpeklerin toplanmasını istiyorum. Köpek korkusundan evden çıkamıyorum. Yaşadıklarımdan dolayı psikolojim de bozuldu." dedi.

        Oğlu Erkan Kızıltaş ise yapılan müdahalelerle annesinin sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "O günden sonra annem evden çıkmaya korkuyor. Yetkililerden rica ediyorum, bir an önce başıboş köpekleri toplasınlar. Başkası da bizim gibi bu olayları yaşamasın." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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