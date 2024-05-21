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        Bulanık'ta işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı

        Muş'un Bulanık ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:55
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        Bulanık'ta işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı.

        Bulanık Belediyesi önünde toplanan 19 işçi adına açıklama yapan Erkan Tunçkıran, bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını söyledi.

        İş akitlerinin sona erdirildiğinin kendilerine mesaj olarak iletildiğini belirten Tunçkıran, "Belediye başkanı, seçimi kazandığında 'biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' demişti. Şimdi sadece bir mesajla bizi işten çıkardılar. Neden çıkarıldığımızı da açıklamıyorlar. İşimizin peşini bırakmayacağız. Hukuki olarak sonuna kadar hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

        İşçiler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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