Bulanık'ta işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı

Muş'un Bulanık ilçesinde işten çıkarılan belediye çalışanları açıklama yaptı.

Bulanık Belediyesi önünde toplanan 19 işçi adına açıklama yapan Erkan Tunçkıran, bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını söyledi.

İş akitlerinin sona erdirildiğinin kendilerine mesaj olarak iletildiğini belirten Tunçkıran, "Belediye başkanı, seçimi kazandığında 'biz kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız' demişti. Şimdi sadece bir mesajla bizi işten çıkardılar. Neden çıkarıldığımızı da açıklamıyorlar. İşimizin peşini bırakmayacağız. Hukuki olarak sonuna kadar hakkımızı arayacağız." diye konuştu.