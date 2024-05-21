Muş'ta Müzeler Haftası kutlandı

Muş Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Muş Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cahit Abukan, Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Abukan, Türkiye'de 18-24 Mayıs'ın Müzeler Haftası olarak kutlandığını belirterek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu kapsamda etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Çocuklarla müzeyi gezdiklerini anlatan Abukan, Muş'un tarihi bakımdan bir açık hava müzesi gibi olduğunu söyledi.