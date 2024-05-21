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        Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:41 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:43
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        Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi
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        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 25 bin 499 gümrük kaçağı tütün ürünü ve 793 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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