Muş'ta gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 25 bin 499 gümrük kaçağı tütün ürünü ve 793 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.