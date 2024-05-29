Malazgirt'te "Eğitim ve Öğretimin Tarihi" temalı sergi düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "Eğitim ve Öğretimin Tarihi" temalı sergi ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Orta Okulu bahçesindeki sergide ilçenin eğitim tarihiyle ilgili sunum yapıldı.

Sergide, farklı dönemlere ait öğretim materyalleri, eski okul fotoğrafları, tarihi belgeler ve öğretmenlerin anıları yer aldı.

Serginin koordinatörü ve okul müdür yardımcısı Cihat Polat, tarihi Malazgirt ilçesinin eğitim ve öğretim tarihini tanıtmak istediklerini söyledi.

Polat, serginin ilçenin zengin eğitim geçmişini yeni nesillere aktarmak ve geçmişteki başarıları hatırlatmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Sergide duygulu anlar yaşadığını ifade eden emekli öğretmen Vezir Gökdemir ise "Yıllar boyunca hizmet ettiğim bu ilçede, öğrencilerimle ve meslektaşlarımla yaşadığım anıları yeniden canlandırmak beni derinden etkiledi. Malazgirt'in eğitim tarihinde iz bırakmış olmak gurur verici." diye konuştu.