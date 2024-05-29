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        Muş'ta üniversite öğrencileri, Gazze için şiirler okudu

        Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki Geçerken Edebiyat Topluluğu öğrencileri, "Şairlerin Gazzesi" adlı şiir dinletisi etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:13
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        Muş'ta üniversite öğrencileri, Gazze için şiirler okudu
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        Muş Alparslan Üniversitesi bünyesindeki Geçerken Edebiyat Topluluğu öğrencileri, "Şairlerin Gazzesi" adlı şiir dinletisi etkinliği düzenledi.

        Kent merkezindeki İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen şiir dinletisi, Kur'an-ı Kerim tivaletiyle başladı.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, yaptığı konuşmada, İslami İlimler Fakültesi ile ciddi bir bağlarının olduğunu vurguladı.

        Üniversitede 2 kız ve 1 erkek Kur'an kursu açtıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:

        "17 kızımız 'Hafız olmak istiyoruz' dedi. Biz de bunun hazırlığını yapıyoruz. Allah izin verirse onu da açacağız. Kızlarımız okuldan ayrılmadan hafızlığını da tamamlayıp öyle mezun olacaklar. Her birimizin gece yatarken, sabah uyanırken, önümüze yemek geldiğinde, annemize, babamıza sarıldığımızda unutmayacağı bir husus var, o da Gazze. Gazze ile en çok ilgilenen devlet biziz."

        İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Fahri Tan ise "Gazze'de yaşananlar, yıllardır dünyanın gündeminde olduğu gibi şairlerin de gündemindeydi. Bununla ilgili derlenmiş bir kitap vardı. 'Şairlerin Gazzesi' diye. Adem Turan'ın hazırladığı o kitapla bir farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizle böyle bir şiir dinletisi tertipledik. Ben de topluluk danışmanı olarak onları çalıştırdım. Dinletide 8 öğrencimiz şiir okudu. Öğrenciler programa ilgi gösterdi. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

        Konuşmaların ardından üniversite öğrencilerinin Gazze ile ilgili okuduğı şiirler, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

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