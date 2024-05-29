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        Muş'ta "Bağımlılık Sempozyumu" düzenlendi

        Muş'ta Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Bağımlılık Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:07 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:07
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        Muş'ta "Bağımlılık Sempozyumu" düzenlendi
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        Muş'ta Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle "Bağımlılık Sempozyumu" düzenlendi.

        Üniversitenin Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mehmet Kabak, sempozyumun bağımlılığın farklı yönlerini ele almak, gençleri ve katılımcıları bilgilendirmek, destekleyici çözümler bulmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

        Bağımlılığın sadece bireyleri etkilemediğini aynı zamanda aileleri, toplumları ve küresel sağlık sistemini de etkileyen bir sorun olduğunu belirten Kabak, şunları kaydetti:

        "Bugün, bu sorunun üstesinden gelmek için birlikte çözüm arayacağız. Bağımlılığın sadece madde bağımlılığı olmadığını, aynı zamanda teknoloji, oyunlar, alışveriş gibi farklı alanlarda da karşımıza çıktığını görmekteyiz. Bu nedenle, çözüm arayışımızı sadece geleneksel bağımlılıklarla sınırlı tutmayacağız, aynı zamanda dijital çağın getirdiği yeni bağımlılıkları da ele alacağız. Bağımlılıkla mücadelede bilgi ve farkındalık, en güçlü silahlarımızdandır. Bu sempozyumda, uzmanlarımızın deneyimlerini ve araştırmalarını paylaşarak birbirimizden öğreneceğiz. Bağımlılıkla mücadele işini sadece yetkililerden ve uzmanlarından beklemeyerek birey olarak her birimizin, kendi çevresinde bağımlılıkla mücadelede bir ışık olabileceğini unutmayalım."

        Konuşmaların ardından uzmanlarca katılımcılara bağımlılıkla ilgili detaylı bilgiler verildi.

        Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin verdiği konserle sona eren programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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