Bulanık'ta "dengbej" programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde "dengbej" programı düzenlendi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen programa belde sakinleri gösterdi.

Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, programda yaptığı konuşmada, hedeflerinin eski kültürleri gelecek kuşaklara taşımak olduğunu söyledi.

Haydaroğulları, "Dengbejliğin bu bölgenin en eski kültürlerinden biri olduğunu bildiğimiz için bu geleneği ve kültürü yaşatmak istedik. Güzel bir program oldu. Programa katılanların sorunlarını da dinlemiş olduk." dedi.