Muş'ta bedensel engelliler, Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğince, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için mevlit okutuldu.

Dernekte bir araya gelen üyeler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda konuşan Dernek Başkanı Bedri Korkmaz, engelliler olarak Filistin halkının yanında durduklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Korkmaz, "Dünyanın başına bela olan İsrail'i dünya izliyor. Bunu kabullenemiyoruz. Engelliler olarak İsrail'in saldırılarını lanetlemek için bir araya geldik ve şehitlerimize dua ettik." dedi.