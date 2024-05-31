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        Muş'ta bedensel engelliler, Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okuttu

        Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğince, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:52
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        Muş'ta bedensel engelliler, Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
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        Muş'ta Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneğince, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için mevlit okutuldu.

        Dernekte bir araya gelen üyeler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

        Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda konuşan Dernek Başkanı Bedri Korkmaz, engelliler olarak Filistin halkının yanında durduklarını söyledi.

        İsrail'in saldırılarını kınayan Korkmaz, "Dünyanın başına bela olan İsrail'i dünya izliyor. Bunu kabullenemiyoruz. Engelliler olarak İsrail'in saldırılarını lanetlemek için bir araya geldik ve şehitlerimize dua ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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