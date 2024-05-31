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        Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 23:50 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:55
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        Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Üçevler gurup köy yolunda seyir halindeki Mehmet Cevat Bozkurt yönetimindeki 42 CRG 42 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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