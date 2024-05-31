Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Üçevler gurup köy yolunda seyir halindeki Mehmet Cevat Bozkurt yönetimindeki 42 CRG 42 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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