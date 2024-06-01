Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Muş'ta, apartmanın yedinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 01.06.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta, apartmanın yedinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Sütlüce Mahallesi'nde 2 yaşındaki A.S, apartmanın yedinci katındaki dairenin balkonundan düştü.

        Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi

        Benzer Haberler

        7'nci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü
        7'nci kattaki balkondan düşen 2 yaşındaki bebek öldü
        Bulanık'ta Eğitim Bir-Sen üyeleri kahvaltıda buluştu
        Bulanık'ta Eğitim Bir-Sen üyeleri kahvaltıda buluştu
        Seyir halindeyken alev alan otomobildeki 4 kişi son anda kurtuldu
        Seyir halindeyken alev alan otomobildeki 4 kişi son anda kurtuldu
        Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Muş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
        Muş'ta üniversite öğrencilerinin kullandığı yol ışıklandırıldı
        Muş'ta üniversite öğrencilerinin kullandığı yol ışıklandırıldı
        Muş'ta bedensel engelliler, Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okutt...
        Muş'ta bedensel engelliler, Gazze'de hayatını kaybedenler için mevlit okutt...