Muş'ta 6 bin 259 öğrenci LGS sınavına girdi

Kentteki 31 okulda, 6 bin 259 öğrenci sınava girerken, Türk Telekem Ortaokulu'nda da öğrenciler, kimlik kartı ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.

İki oturumda yapılan sınava girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren velileriyle okullara geldi.

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