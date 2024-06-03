Malazgirt Savaşı alanının tespitine yönelik kazı çalışmaları bu yıl da devam edecek

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi"nin bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Üniversitenin senato salonunda kazı ekibiyle bir araya gelen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, projenin 5. yılında çalışmaların başladığını söyledi.

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" fikrinin 2019 yılında ortaya çıktığını ve o dönemde Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığını anlatan Alican, şöyle konuştu:

"4 yıl boyunca her yaz döneminde Malazgirt'te kazı çalışması ve yüzey araştırmaları yaptık. Çok ciddi buluntular elde edildi. Umduğumuzdan çok daha ileri bir noktaya geldik. Muş Alparslan Üniversitesi olarak en başından beri bu projenin içinde yer alıyoruz. Üniversitemizin bütün imkanlarını Malazgirt Projesi'nin gelişmesi ve daha da ilerlemesi için tahsis edeceğiz."

Üniversite olarak bu yıl "Antik DNA Laboratuvarı"nın altyapısını kurduklarını belirten Alican, "Türkiye'de üçüncü laboratuvar olacak. Bu laboratuvarda sadece Malazgirt Savaşı alanı ile ilgili yaptığımız çalışmaların değil, bölgede yapılan kazılardan elde edilen buluntuların da analizini yapmayı hedefliyoruz. Malazgirt'te bir kazı evi çalışmamız var. Malazgirt Projesi, inşallah bu sene çok daha iyi bir noktaya taşınacak." dedi.