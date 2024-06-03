Muş'ta üniversite öğrencileri, özel çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

"Yaş pasta kesildi ve özel çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar doyasıya eğlendi. Sosyal sorumluluk projesiyle unutulmaz bir gün yaşadık. Sevilen eski şarkıların yanı sıra çocuk müziklerinin çaldığı şenlikte, palyaçolar miniklerin yüzünü boyadı. Öğrenciler sosis balonlardan hayvanlar yaptı. Projeye katılan miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı."

Varto İyilik Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, yaptığı açıklamada, düzenledikleri şenlikle özel çocuklarının keyifli bir gün geçirmelerini sağladıklarını söyledi.

Üniversite öğrencileri, Kale Mahallesi TOKİ konutlarında bir araya geldikleri özel çocuklarla pasta kesti ve oyuncak dağıttı.

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