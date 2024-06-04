Muş Bisiklet Derneği üyeleri, Filistinliler için pedal çevirdi

Muş Bisiklet Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Muş Lale Vadisi Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, 3 kilometre bedal çevirerek Kent Meydanı'na geldi.

Burada açıklama yapan dernek başkanı Mehmet Sezgin, gazetecilere, aylardır süren İsrail zulmünü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Saldırıların durmasını istediklerini ifade eden Sezgin, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikle tepkimizi ortaya koyduk. Filistin'de kadınlara, çocuklara karşı olan bu zulmün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Burada tüm dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." dedi.