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        Muş Bisiklet Derneği üyeleri, Filistinliler için pedal çevirdi

        Muş Bisiklet Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 19:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:04
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        Muş Bisiklet Derneği üyeleri, Filistinliler için pedal çevirdi
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        Muş Bisiklet Derneği üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Muş Lale Vadisi Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, 3 kilometre bedal çevirerek Kent Meydanı'na geldi.

        Burada açıklama yapan dernek başkanı Mehmet Sezgin, gazetecilere, aylardır süren İsrail zulmünü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Saldırıların durmasını istediklerini ifade eden Sezgin, "Bugün düzenlediğimiz etkinlikle tepkimizi ortaya koyduk. Filistin'de kadınlara, çocuklara karşı olan bu zulmün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Burada tüm dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz." dedi.

        Dernek üyelerinden Rabia Yıldız ise Filistin için bir araya geldiklerini belirterek, "İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'deki insanları evlerinden ve yurtlarından etti. Bu katliama karşı bir anne olarak buradayım. Bu soykırımı lanetliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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