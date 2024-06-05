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        Muş'ta fidan dikme etkinliği düzenlendi

        Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 05.06.2024 - 17:36
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        Muş'ta fidan dikme etkinliği düzenlendi
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        Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

        Merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Donatım köyündeki ilkokulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, savcı ve hakimler öğrencilerle fidan dikti.

        Öğrencilere hediyeler dağıtan Kantar, gazetecilere, çocukların eğitimine ve çevre bilincine katkı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

        Çocuklarla fidan diktiklerini ifade eden Kantar, şöyle konuştu:

        "Gelecek nesillere temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin vazifesi. Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bugün çocuklarımıza bu farkındalığı aşılayabilmek için buradayız. Minik ellerin diktiği fidanlarla çocuklarımız da büyüyecekler. Fidanlarımız havamızın temizliğine, oksijenimizin kalitesinin artmasına katkı sağlarken, çocuklarımız da yetişkin birer birey olarak devletimize, milletimize, vatanımıza katkı sağlayacaklar. Biz buna inanıyoruz."

        Etkinliğine, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, Muş Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Arslan, hakim ve savcılar ile birim amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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