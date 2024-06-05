Bulanık'ta Kültür Şenliği düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Kültür Şenliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ilçe stadyumunda düzenlenen şenlikte öğrenciler, golf, halat çekme ve çuval yarışı, voleybol, futbol oynadı.

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli ingilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Mücahit Akarsu, projenin 12 pilot ilde uygulandığını belirtti.

Öğrencilerin milli, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Akarsu, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 4 kurs açtık. Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini benimseyen projemizde çevre temizliği, fidan dikimi, kumbara ve yardımlaşma, ramazan ayı etkinlikleri düzenledik. Bu bağlamda desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Oğuzhan Ocak'a, emeği geçen kurum amirleri ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."