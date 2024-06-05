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        Muş'ta atık malzemelerden yaplan ürünler sergilendi

        Muş'ta lise öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 19:07 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:07
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        Muş'ta atık malzemelerden yaplan ürünler sergilendi
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        Muş'ta lise öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları ürünleri sergiledi.

        Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çevre Günü dolayısıyla sergi düzenledi.

        Okul bahçesinde açılan sergide, atık malzemelerden yapılan ürünler sergilendi

        Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Şükran Özmen Gündüz, atık malzemelerin geri dönüşümünü sağlamak istediklerini söyledi.

        Öğrencilere geri dönüşümün önemini aşılamak için etkinlikler yaptıklarını belirten Gündüz, "Ben Her Yerde Varım Projesi kapsamında atık materyalleri geri dönüşüme kazandırdık. Bu çalışmalarla hem öğrencilerimizi bilinçlendirdik, hem de doğada bir farkındalık oluşturmak adına eğitici oyuncaklar, materyaller hazırladık. Şimdi de bu ürünleri sergiliyoruz." diye konuştu.

        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Ufuk Tekemen Altun da "Bunlar sadece el emeği değil. Bilinçsel ve zihinsel anlamda tasarladıkları birçok çalışmayı burada sergiledik. Amacımız doğaya zarar veren bu maddeleri ayıklamak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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