İsrail'in saldırılarında 37 yakınını kaybeden Filistinli öğrenci diğer akrabaları için endişeli

İBRAHİM YALDIZ - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 37 yakınını kaybeden Muş Alparslan Üniversitesinin "misafir öğrencisi" Filistinli Muhammed Hamdia, bölgede yaşam mücadelesi veren yakınları için dua ediyor.

Gazze'de hukuk eğitimi gören Filistinli Hamdia, 2 yıl önce Erasmus programı kapsamında Türkiye'ye gelerek Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde "misafir öğrenci" olarak okumaya başladı.

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından önce ailesini görmek için Gazze'ye giden Hamdia, bölgede bombardımanın başlamasıyla geri dönemedi.

Bir süre bölgede kalan Hamdia, Moldova vatandaşlığı da olan annesi ve 3 kardeşiyle Gazze'den ayrıldı, Filistin Sağlık Bakanlığında doktor olarak çalışan babası ise ülkeden ayrılmayı reddetti.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de 37 yakınını kaybeden Hamdia, babası ve diğer yakınları için endişe duyuyor.

Hamdia, AA muhabirine, Gazze'den ayrılıp Muş'a geldiğini söyleyerek, "Muş Alparslan Üniversitesi Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için etkinlikler düzenledi. Filistin bilincinin oluşması bizi sevindiriyor. Filistin meselesinin tüm insanlığın sahiplendiği bir dava haline gelmesi, işgal güçlerinin bize dayattığı o zulme karşı ümitlerimizin yeşermesine yol açtı." dedi.