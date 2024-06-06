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        Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı

        Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) bağlı Aile Destek Merkezileri ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:28
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        Bulanık'ta yıl sonu sergisi açıldı
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        Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) bağlı Aile Destek Merkezileri ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Zafer Mahallesi Sultan Alparslan Otağı'ndaki kıl çadırda düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Oğuzhan Ocak, bir yıl boyunca emek vererek ürünleri hazırlayan kursiyerlere ve usta öğreticilere teşekkür etti.

        Bulanık'taki kurumların iş birliğiyle çalışmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ocak, "Bu tarz aktivitelerin, sosyal işlerin devamı için elimizden geleni yapacağız. Her ne kadar aile destek eğitim merkezimin kapatılması noktasında bazı girişimler olsa da bu işlerin devamını yerine getirme konusunda devlet olarak her zaman devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bulanık SYVD Müdürü Nazire Korkmaz ise vakfa bağlı iki Aile Destek Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kursiyerlerin hazırladığı ürünleri Sultan Alparslan Otağı'ndaki kıl çadırda sergilediklerini belirtti.

        Korkmaz, "28 kursumuz 427 kursiyerimiz var. Bütün halkımızı sergimize davet ediyoruz. Bu yıl da Bulanık halkına ulaşmak için böyle güzel bir sergi açtık." dedi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bostancı da Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Bostancı, "Aile Destek Eğitim Merkezleri, gençlik merkezi ve yüksekokulumuzla yaptığımız çalışmalar bugün sergileniyor. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Oğuzhan Ocak'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Üç gün düzenlenecek serginin açılış kurdelesini kesen Ocak, stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Erentepe Belde Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Sarıpınar Belediye Başkanı Maşuk Ateş, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

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