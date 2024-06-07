Muş'ta yaralı gökkuzgunu tedaviye alındı

Muş'ta yaralı bulunan gökkuzgunu, tedavi altına alındı.

Kepenek köyünde yaşayan Onur Cem Algan, yol kenarında bir kuşun uçamadığını fark etti.

Kanadı kırık gökkuzgununu bir süre evinde besleyen Algan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce koruma altına alınan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Herkesin yaban hayatının korunması konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Algan, "Doğamıza, hayvanlarımıza sahip çıkalım. Kuş uçamıyordu. Eve götürüp besledim. İnternetten araştırma yaptım ve ona göre yiyecek verdim. Sonra da ekiplere teslim ettim." dedi.