Muş'ta İl Afet Risk Azaltma Planı değerlendirme toplantısı yapıldı

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı (IRAP) değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, olası afetlerle ilgili kısa, orta ve uzun vadede tüm kurum ve kuruluşlara görevlerin düştüğünü söyledi.

Tedbirlerin hemen hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Çakır, "Bir kısmı ciddi bütçe rakamları gerektiren faaliyetler. Bu anlamda AFAD başkanlığımız Türkiye çapında koordinasyonu üst seviyede gerçekleştiriyor. İlimiz bu anlamda yapmış olduğu çalışmalarda üst sıralarda yer alıyor." dedi.

Koordinasyonda uyumun önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti: "AFAD gönüllüleriyle farklı ortamlarda bir araya geliyoruz. Bundan sonra da bir araya geleceğiz. Ekiplerimizin imkan ve kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarımız var. Tatbikatlarımızı artırıyoruz. Yani yediden yetmişe herkesi, kurumlarımızı, öğrencilerimizi, gençlerimizi, vatandaşlarımızı afet konusunda bilinçlendireceğiz. Eğer risk gösteriyorsa o yapıyı boşaltıp tekrar güçlü bir hale getirmek lazım. Hükümet konağından başlayacağız. Merkezde 10'a yakın okulumuz var. Onların da süreçleri başlatıldı."