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        GÜNCELLEME - Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrencinin cansız bedeni bulundu

        Muş'ta serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:46 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:46
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        GÜNCELLEME - Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrencinin cansız bedeni bulundu
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        Muş'ta serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu.

        Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Aziz Serhat Eroğlu, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sultan Alparslan Parkı'ndaki mesire alanına gitti.

        Burada serinlemek için Murat Nehri'ne giren Eroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi.

        Ekipler, Eroğlu'nun bulunması için hem suda hem de nehir kıyısında arama çalışması başlattı.

        Olay yerinde fenalaşan Eroğlu'nun ailesi ve yakınlarını sağlık ekipleri ve jandarma personeli sakinleştirmeye çalıştı.

        Muş'a giden Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Timi, yaptıkları çalışma sonucu Eroğlu'nun cansız bedenini sudan çıkardı.

        Cenaze, ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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