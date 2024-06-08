Muş'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı

Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı, sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması için çalışma başlattı.

Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten ekipler, kurban pazarında satıcıları sahte para konusunda uyardı.

Hayvan satıcıları ve vatandaşlara bilgiler veren, sahte paranın nasıl tespit edileceğini anlatan ekipler, broşür dağıttı.

Polis ekiplerine teşekkür eden hayvan satıcısı Mehmet Emin Gül, "Sahte para konusunda uyarıda bulundular. Sahte paraya dikkat etmemizi istediler. Bize bu konuda yardımcı oluyorlar. Biz de dolandırılmamak için dikkatli olacağız." dedi.

Feridun Yalvarıcı da "Son zamanlarda sahte paralar gündemde. Birçok arkadaşımız mağdur oluyor. Polislere teşekkür ederiz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattılar." diye konuştu.