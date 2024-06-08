Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta çatıdan kopan sac parçaları 3 araca hasar verdi

        Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac parçaları, 3 araçta hasar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta çatıdan kopan sac parçaları 3 araca hasar verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac parçaları, 3 araçta hasar oluşturdu.

        Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki 12 katlı binanın çatısının bir bölümü uçtu.

        Kopan sac parçaları 1'i seyir halindeki, 3 aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Evinin bahçesine sac parçaları düşen Süphan Bağatur, gazetecilere, fırtınanın ardından çatının bir bölümünün uçtuğuna tanıklık ettiğini söyledi.

        Can havliyle eve koştuğunu anlatan Bağatur, "Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Çatı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 400 metre uçtu. Çatının düştüğü bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi. Can kaybı olmadığı için mutluyum. Maddi bir kaybımız var. O da önemli değil." diye konuştu.

        Kapanan yol, araç ve sac parçalarının kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu başladı
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu başladı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı
        LÖSEV'den 10 binlerce aileye et yardımı

        Benzer Haberler

        Muş'ta fırtına çatıları uçurdu, 3 araç zarar gördü
        Muş'ta fırtına çatıları uçurdu, 3 araç zarar gördü
        Muş'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
        Muş'ta kurbanlık satıcılarına "sahte para" uyarısı
        Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, boğuldu (2)
        Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, boğuldu (2)
        Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, kayboldu
        Muş'ta serinlemek için nehre giren liseli Aziz, kayboldu
        GÜNCELLEME - Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrencinin cansız...
        GÜNCELLEME - Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrencinin cansız...
        Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrenci kayboldu
        Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrenci kayboldu