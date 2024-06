Muş'ta çatıdan kopan sac parçaları 3 araca hasar verdi

Muş'ta etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan sac parçaları, 3 araçta hasar oluşturdu.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki 12 katlı binanın çatısının bir bölümü uçtu.

Kopan sac parçaları 1'i seyir halindeki, 3 aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Evinin bahçesine sac parçaları düşen Süphan Bağatur, gazetecilere, fırtınanın ardından çatının bir bölümünün uçtuğuna tanıklık ettiğini söyledi.

Can havliyle eve koştuğunu anlatan Bağatur, "Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Çatı rüzgarın etkisiyle yaklaşık 400 metre uçtu. Çatının düştüğü bahçede kimsenin olmaması faciayı önledi. Can kaybı olmadığı için mutluyum. Maddi bir kaybımız var. O da önemli değil." diye konuştu.

Kapanan yol, araç ve sac parçalarının kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.