Bulanık'ta resim sergisi açıldı

Okul Müdürü Umut Taşkıran da dönem başında başlattıkları değişim ve gelişim çalışmalarının olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreninde müzik öğretmeni Özlen Ayşe Küçükdursun ile öğrenciler, koro şeklinde müzik dinletisi sundu, bazı öğrenciler de müzik eşliğinde resim yaptı.

Muş'un Bulanık ilçesindeki DSİ Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı tablo ve resimlerden oluşan sergi açıldı.

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