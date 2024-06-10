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        Bulanık'ta resim sergisi açıldı

        Muş'un Bulanık ilçesindeki DSİ Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı tablo ve resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:32
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        Bulanık'ta resim sergisi açıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesindeki DSİ Ortaokulu öğrencilerinin yaptığı tablo ve resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki okulda açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çalışmalar beğeniye sunuldu.

        Açılış töreninde müzik öğretmeni Özlen Ayşe Küçükdursun ile öğrenciler, koro şeklinde müzik dinletisi sundu, bazı öğrenciler de müzik eşliğinde resim yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Erdoğan, bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Okul Müdürü Umut Taşkıran da dönem başında başlattıkları değişim ve gelişim çalışmalarının olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını dile getirdi.

        Taşkıran, görsel sanatlar öğretmeni Büşra Şahin öncülüğünde hazırlanan eserlerin ilgi gördüğünü aktardı.

        Öğrenciler, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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