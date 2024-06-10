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        Muş'ta park halindeki aracın motor bölümü yandı

        Muş'ta park halindeyken motor bölümü alev alan araçta maddi hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:13
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        Muş'ta park halindeki aracın motor bölümü yandı
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        Muş'ta park halindeyken motor bölümü alev alan araçta maddi hasar oluştu.

        Merkez PTT Caddesi'nde park halindeki 25 ACG 336 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Araçtan duman yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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