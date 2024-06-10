Muş'ta park halindeki aracın motor bölümü yandı

Araçtan duman yükseldiğini fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Merkez PTT Caddesi'nde park halindeki 25 ACG 336 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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