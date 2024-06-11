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        Malazgirt'e yıl sonu sergisi açıldı

        Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:27
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        Malazgirt'e yıl sonu sergisi açıldı
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        Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Serginin açılışını yapan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, stantları gezdi, ürünler hakkında bilgi aldı.

        Yıl boyunca yaptıkları ürünleri sergileyen kursiyerleri tebrik eden Bayram, yapılan çalışmaları çok beğendiğini söyleidi.

        Bayram, her zaman kursiyerlerin yanında olacaklarını ve destek sunacaklarını kaydetti.

        ADEM kursiyerleri ise katıldıkları kurslarda hem meslek öğrendiklerini hem de aile bütçelerine katkı sunduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

        Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Muş İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, kurum amirleri usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

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